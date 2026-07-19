Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarına yön vermek isteyen yatırımcılar, iç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarındaki güncel verileri merakla araştırıp takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 1

Yeni günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde piyasalardan alınan en güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 2

19 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalarda, günün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde netleşti:

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 3

Gram altın satış fiyatı: 6.093,03 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.006,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 20.025,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 39.808,76 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.861,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 99.827,18 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 4.017,94 dolar

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Altın gram altın