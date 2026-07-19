Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları

Yeni günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde piyasalardan alınan en güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...