Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! İşte 19 Temmuz pazar çeyrek, yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarına yön vermek isteyen yatırımcılar, iç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarındaki güncel verileri merakla araştırıp takip ediyor.
Yayınlanma:
Yeni günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde piyasalardan alınan en güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
19 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalarda, günün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde netleşti:
Gram altın satış fiyatı: 6.093,03 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.006,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.025,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.808,76 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.861,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 99.827,18 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.017,94 dolar