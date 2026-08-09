Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar
İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, küresel ekonomik veriler ve döviz kurundaki seyir altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
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Haftanın son gününde yatırımlarını değerlendirmek veya düğün/takı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel altın alış ve satış fiyatlarını merakla takip ediyor.
9 Ağustos 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları Listesi
Gram Altın: 6.660,55 TL
Çeyrek Altın: 10.903,00 TL
Yarım Altın: 21.787,00 TL
Tam Altın: 43.377,74 TL
Cumhuriyet Altını: 43.427,00 TL
Gremse Altın: 108.777,01 TL
Ons Altın: 4.341,63 Dolar