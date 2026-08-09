Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar

İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, küresel ekonomik veriler ve döviz kurundaki seyir altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 1

 Haftanın son gününde yatırımlarını değerlendirmek veya düğün/takı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel altın alış ve satış fiyatlarını merakla takip ediyor.

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 2

9 Ağustos 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları Listesi

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 3

Gram Altın: 6.660,55 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 4

Çeyrek Altın: 10.903,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 5

Yarım Altın: 21.787,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 6

Tam Altın: 43.377,74 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 43.427,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 8

Gremse Altın: 108.777,01 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar - Resim: 9

Ons Altın: 4.341,63 Dolar

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Altın gram altın