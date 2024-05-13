Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!

"Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını takip edeceğiz" diyen İslam Memiş, "Her ikisi de önemli. Dolar, Euro ve emtia fiyatlarında yeni fiyatlamalara neden olacağını göreceğiz. Fed’in Eylül’de faiz indirime gitme ihtimali yüzde 61 olarak fiyatlanıyor. Enflasyon verisi ve Powell’ın açıklamaları, ihtimallerin yeniden güncellenmesine neden olacak.

Powell’ın Salı günü yapacağı açıklamalar ise Fed’in gelecek politikaları açısından önemli olur.