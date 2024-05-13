Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Altın almak, altın biriktirmek isteyen herkes gün gün piyasayı takip ediyor.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın alacaklara altın niteliğinde tavsiye geldi. İşte detaylar...
İslam Memiş, gram altın için ons altın bazlı bir rota çizdi. Memiş, gram altında alım fırsatı için 'O gün ucuz olacak' dedi.
"Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını takip edeceğiz" diyen İslam Memiş, "Her ikisi de önemli. Dolar, Euro ve emtia fiyatlarında yeni fiyatlamalara neden olacağını göreceğiz. Fed’in Eylül’de faiz indirime gitme ihtimali yüzde 61 olarak fiyatlanıyor. Enflasyon verisi ve Powell’ın açıklamaları, ihtimallerin yeniden güncellenmesine neden olacak.
Powell’ın Salı günü yapacağı açıklamalar ise Fed’in gelecek politikaları açısından önemli olur.
ABD’de ÜFE, Çarşamba günü de TÜFE açıklanacak.
Salı günü piyasalar için önemli bir gün olacak!
Cuma günü Avrupa bölgesinde enflasyon verisini takip edeceğiz" dedi.
Memiş, bu giriş değerlendirmesinin ardından rakamsal bazda beklentilerini açıkladı...
"Bu hafta piyasalarda takip edeceğim bant aralıkları şöyle" diyen İslam Memiş, "Bist100 endeksi; 10 bin 218 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.
9 bin 800-10.500 aralığındaki dalgalanmanın devamını beklerim. Geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var" ifadelerini kullandı.