Altın almak için doğru zaman Mı? 20 Temmuz altın fiyatlarının ardından uzmanlardan kritik uyarı!

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Altın almak için doğru zaman Mı? 20 Temmuz altın fiyatlarının ardından uzmanlardan kritik uyarı!
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Güvenli liman talebinin devam etmesi, altın fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ederken; hem küçük yatırımcılar hem de büyük piyasa aktörleri "Altın almak için doğru zaman mı?" sorusunun yanıtını arıyor.

PİYASALARDA 20 TEMMUZ RAKAMLARI: ONS VE CUMHURİYET ALTINI YÜKSEK SEVİYEDE

20 Temmuz itibarıyla serbest piyasadan alınan verilere göre, altın fiyatlarında oluşan güncel seviyeler şu şekilde sıralanıyor:

Gram altın serbest piyasada yaklaşık 6 bin 100 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Çeyrek altın 10 bin lira sınırında fiyatlanıyor.
Cumhuriyet altını 41 bin lira seviyelerinden alıcı buluyor.
Ons altın ise küresel piyasalarda 4 bin doların üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

KISA VADEDE OYNAKLIK RİSKİ VAR: GÖZLER FED VE ORTA DOĞU'DA

Piyasa uzmanları, kısa vadede altın fiyatlarında jeopolitik riskler ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor. Fiyatlamalar üzerinde özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği faiz politikası, açıklanacak enflasyon verileri ve Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, kısa vadeli alım-satım yaparak kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için mevcut piyasa seviyelerinde yüksek oynaklık riski bulunduğuna dikkat çekiyor.

UZUN VADELİ YATIRIMCI İÇİN ENFLASYONDAN KORUNMA ARACI

Mevcut risklere rağmen analistler, uzun vadeli yatırım düşünenler açısından altının önemini koruduğunu vurguluyor. Altının, enflasyona karşı korunma sağlama ve portföy çeşitlendirmesi yapma amacıyla hala kritik bir yatırım aracı olduğu belirtiliyor.

Analistler, fiyatlardaki ani dalgalanmaların yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için yatırımcılara önemli bir taktik veriyor: Tek seferde yüksek tutarlı alım yapmak yerine, belirli aralıklarla kademeli alım yapılması fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltabilir.

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