Altın almak için doğru zaman mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirme
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomide yeni hafta ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş yazısında çarşamba gününe işaret etti. İslam Memiş, altın ve dolardaki son durumla ilgili de önemli tavsiyelerde bulundu. İşte detaylar...
Ekonomi piyasalarındaki son durumlarla ilgili altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Vatandaşlar, uzman ismin tahmin ve tavsiyelerini yakından takip ediyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tv100'deki köşe yazısında yeni hafta ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Verileri yorumlayan ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri aktaran İslam Memiş, vatandaşlara bazı çağrılarda da bulundu.
İslam Memiş, "Piyasalar çarşamba gününe kilitlendi! Altın almak için uygun zaman mı?" başlıklı yazısını yayımladı. İslam Memiş yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Küresel piyasalar bu hafta Çarşamba gününe odaklandı.
Çarşamba günü piyasalar için çok önemli bir gün olacak!
Hem ABD enflasyon verisi, hem de Fed’in faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.
Ondan sebep haftayı ikiye ayırmak gerek.
Çarşamba öncesi, Çarşamba sonrası diye."
Yurt içindeki ekonomik gündeme ilişkin de konuşan İslam Memiş, "Yurt içi piyasalarda önemli bir veri yok. Ondan sebep dış piyasalara odaklanacağımız bir haftaya başlıyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı öncesi son hafta olduğundan yatırımcılar için de önemli bir hafta olacak." dedi.