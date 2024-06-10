Altın almak için doğru zaman mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirme

İslam Memiş, "Piyasalar çarşamba gününe kilitlendi! Altın almak için uygun zaman mı?" başlıklı yazısını yayımladı. İslam Memiş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel piyasalar bu hafta Çarşamba gününe odaklandı.

Çarşamba günü piyasalar için çok önemli bir gün olacak!

Hem ABD enflasyon verisi, hem de Fed’in faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.

Ondan sebep haftayı ikiye ayırmak gerek.

Çarşamba öncesi, Çarşamba sonrası diye."