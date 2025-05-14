Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı
14 Mayıs Çarşamba günü altın piyasalarında dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı.
ABD ile Çin arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının ardından yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında sert satışlar görüldü. Anlaşmanın etkisiyle rekor seviyelere çıkan gram altında ibre tersine döndü.
Gram altın ne kadar oldu?
ABD-Çin arasında tarifelerle ilgili uzlaşma sağlanmasının ardından gram altında düşüş yaşandı.
Gram altın alış fiyatı: 4.033,74 TL (‒%0,48)
Gram altın satış fiyatı: 4.034,25 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6.712 TL
Satış: 6.712 TL (‒%0,31 artış)
Yarım altın fiyatı
Alış: 13.432 TL
Satış: 13.436 TL (‒%0,40 artış)
Ons altın fiyatı
Alış / Satış: 3.232 Dolar
Diğer altın türleri
Reşat Altını: Alış 27.132 TL / Satış 27.543 TL
22 Ayar Bilezik Gramı: Alış 3.762 TL / Satış 3.765 TL
18 Ayar Gram Altın: Alış 2.982 TL / Satış 2.984 TL
14 Ayar Gram Altın: Alış / Satış 3.169 TL
Altın almak için doğru zaman mı?
Finans Uzmanı İslam Memiş, ons altının 3.255 dolar seviyesinden yaklaşık 80 dolarlık geri çekilme yaşadığını belirtti. Memiş, ilk kez altın alacaklara 3.000 dolar seviyesini beklemelerini tavsiye ederken, ons altının 3.500 doları test etmesi durumunda satış için uygun ortamın oluşabileceğini ifade etti.