Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı

Finans Uzmanı İslam Memiş, ons altının 3.255 dolar seviyesinden yaklaşık 80 dolarlık geri çekilme yaşadığını belirtti. Memiş, ilk kez altın alacaklara 3.000 dolar seviyesini beklemelerini tavsiye ederken, ons altının 3.500 doları test etmesi durumunda satış için uygun ortamın oluşabileceğini ifade etti.