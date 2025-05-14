Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı

14 Mayıs Çarşamba günü altın piyasalarında dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 1

ABD ile Çin arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının ardından yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında sert satışlar görüldü. Anlaşmanın etkisiyle rekor seviyelere çıkan gram altında ibre tersine döndü.

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 2

Gram altın ne kadar oldu?

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 3

ABD-Çin arasında tarifelerle ilgili uzlaşma sağlanmasının ardından gram altında düşüş yaşandı.



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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 4

Gram altın alış fiyatı: 4.033,74 TL (‒%0,48)
Gram altın satış fiyatı: 4.034,25 TL

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6.712 TL
Satış: 6.712 TL (‒%0,31 artış)

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 13.432 TL
Satış: 13.436 TL (‒%0,40 artış)

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 7

Ons altın fiyatı

Alış / Satış: 3.232 Dolar
Diğer altın türleri

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 8

Reşat Altını: Alış 27.132 TL / Satış 27.543 TL
22 Ayar Bilezik Gramı: Alış 3.762 TL / Satış 3.765 TL
18 Ayar Gram Altın: Alış 2.982 TL / Satış 2.984 TL
14 Ayar Gram Altın: Alış / Satış 3.169 TL

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 9

Altın almak için doğru zaman mı?

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı - Resim: 10

Finans Uzmanı İslam Memiş, ons altının 3.255 dolar seviyesinden yaklaşık 80 dolarlık geri çekilme yaşadığını belirtti. Memiş, ilk kez altın alacaklara 3.000 dolar seviyesini beklemelerini tavsiye ederken, ons altının 3.500 doları test etmesi durumunda satış için uygun ortamın oluşabileceğini ifade etti.

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