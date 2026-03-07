Altın bekleneni vermedi: Uzman isim nedeni açıkladı

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon programında Ortadoğu’da artan gerilimin emtia piyasalarına etkisini değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişten altın ve gümüşteki hareketlere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Ergezen, özellikle enerji piyasalarında risklerin arttığına dikkat çekti.

Ergezen, artan jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini ancak güvenli liman olarak görülen altının doların güçlenmesi nedeniyle beklenen kadar hızlı yükselmediğini ifade etti.

GEÇİŞLER NEREDEYSE DURDU: PETROL 80 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatlarının son dönemde hızla yükseldiğini belirten Ergezen, bu artışın arkasında bölgedeki ticaret ve taşımacılık risklerinin bulunduğunu söyledi.

“80 doların üzerinde fiyatlamalar oluyor. Bunun en büyük sebebi de aslında sizin dediğiniz gibi burada geçişlerin neredeyse durulma noktasına gelmiş olması.”

Artan risklerin özellikle deniz taşımacılığında maliyetleri ciddi şekilde yükselttiğini vurgulayan Ergezen, şu ifadeleri kullandı:

“Sigortacılık maliyetleri ciddi şekilde artmış durumda. Hatta bazı noktalarda sigorta yapılamıyor. Bu nedenle kimi gemiler demirlemiş durumda ya da güzergâhlarını değiştiriyorlar.”

ÇİN’İN KARARI FİYATLARI YÜKSELTTİ

Petrol piyasasındaki yükselişte Çin’in enerji ihracatına ilişkin kararlarının da etkili olduğunu belirten Ergezen, özellikle dizel ve gaz ihracatına yönelik kısıtlamaların fiyatları yukarı taşıdığını söyledi.

“Çin tarafından gelen hamle de önemliydi. Özellikle dizel ve gaz ihracatının yasaklanması petrol fiyatlarının 80 doların üzerine gitmesindeki en büyük etkenlerden biri oldu.”

CİDDİ BİR FİYATLAMA

Brent petrolün son dönemde önemli bir yükseliş yaşadığını belirten Ergezen, fiyatların geldiği seviyeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Brent petrol aslında bu yükselişine 60–65 dolar bandından başladı ve bu süreçte zaten ciddi bir fiyatlama gerçekleşti. Benim beklentim fiyatların 88–90 dolar bandına kadar yükselebileceği yönündeydi.”

Ergezen, petrol fiyatlarının daha da yükselmesi için daha büyük bir risk ortamının oluşması gerektiğini belirtti:

“Bunun üzerinde ise ancak fiziki bir savaş durumuna geçilmesi halinde daha yüksek fiyatlamalar görülebilir.”

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ÖNEMDE

Bölgedeki gerilimin küresel enerji ticareti açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Ergezen, Hürmüz Boğazı’nın stratejik rolüne dikkat çekti.

“Toplam petrol ticaretinin yaklaşık %20’si ve doğalgaz ticaretinin de yine yaklaşık %20’si bu bölgeden, yani Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşiyor.”

Bu nedenle bölgede yaşanan her gerilimin enerji piyasalarında doğrudan fiyatlara yansıdığını söyledi.

ALTIN NEDEN BEKLENEN KADAR YÜKSELMİYOR?

Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altın fiyatlarında sınırlı hareket görülmesini piyasalardaki likidite ihtiyacıyla açıklayan Ergezen, yatırımcıların daha hızlı nakde çevrilebilen varlıklara yöneldiğini belirtti.

“Böyle dönemlerde yatırımcılar hızlı bir şekilde nakde çevrilebilen varlıklara yönelirler. Ellerindeki riskli varlıkları satarak daha likit araçlara geçerler.”

Bu sürecin dolar talebini artırdığını ifade eden Ergezen, dolar endeksindeki yükselişe dikkat çekti.

“Dolar endeksi 99,5 seviyelerine kadar yükseldi ve şu anda 99 civarında işlem görüyor. Doların bu kadar hızlı değer kazanması güvenli liman talebinin altın üzerindeki etkisini bir miktar dengeliyor.”

FAİZ POLİTİKASI ETKİLENEBİLİR

Enerji ve ticaret maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceğini belirten Ergezen, bu durumun merkez bankalarının faiz politikalarını da etkileyebileceğini ifade etti.

“Bu süreç enflasyon tarafında yukarı yönlü baskı yaratacaktır. Enflasyondaki bu baskı merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirmesine ya da ertelemesine neden olabilir.”

Ergezen, piyasalarda oluşan tedirginliğin önemli bölümünün bu beklentilerden kaynaklandığını belirterek yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.