Altın borcu olanlar için alım fırsatı: İslam Memiş 8 bin TL için tarih verdi
İslam Memiş, gram altında yaz için 8 bin TL üzerini işaret etti. Ons altında 4900 dolar direncine vurgu yapan analist, altın borcu olanlar için alım fırsatını duyurdu. Borsa ve Bitcoin için kritik rakamlar veren Memiş'ten "miktar" vurgulu yatırım stratejisi ve piyasa değerlendirmeleri.
Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasasındaki sert dalgalanmaları değerlendirdi. Küresel çapta yaşanan gerilimlerin ve piyasadaki belirsizliğin tüm yıl boyunca etkisini sürdüreceğini ifade eden Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Son bir haftalık yükselişin barış beklentisiyle doğrudan bağdaştırılamayacağını belirten Memiş, “Son iki aydır piyasalarda ciddi bir belirsizlik ve manipülasyon fiyatlaması gözlemliyoruz. Bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum” diyerek yatırımcı psikolojisinin kritik olduğunu belirtti.
Ons altın 4812 dolar seviyelerindeyken Memiş iki ihtimale işaret etti. Barış gelmesi durumunda 5100–5200 dolar bandı, savaşın sürmesi halinde ise 4400 dolara geri çekilme riski olduğunu belirtti. Memiş, “4900 dolar kritik direnç. Bu seviye kırılmadan kalıcı yükselişten bahsetmek zor” uyarısında bulundu.
Gram altının 6500–7000 TL bandında hareket ettiğini söyleyen Memiş, barış ihtimalinde kısa vadede 7000–7500 TL, yaz aylarında ise 8000 TL üzerinin mümkün olabileceğini öngördüğünü paylaştı.
Fiyat hareketlerine takılıp kalmamak gerektiğini savunan İslam Memiş, yatırımcılara en stratejik tavsiyesini şu sözle verdi:
“Bu yüzden fiyat değil, miktar önemli.”
Altın Borcu Olanlar İçin Alım Fırsatı
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar için işçilik farklarının kapanmasının büyük avantaj sağladığını belirten Memiş, mevcut dönemin değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu ifade etti.
Altın Satıp Kredi Kapatmak Doğru mu?
Kredi borcunu altınla kapatmak isteyenlere temkinli olmalarını öneren analist, "Eğer faizin büyük bölümü ödenmişse altını satmaya gerek olmayabilir. Ben şahsen acele etmezdim" değerlendirmesini yaptı.
Şu An Altın Alınmalı mı?
Belirsizliğin yarı yarıya olduğunu hatırlatan uzman isim, riskleri yönetmek için dengeli bir yol önerdi:
“Belirsizlik %50–%50. Bu yüzden yarı yarıya pozisyon almak mantıklı olabilir.”