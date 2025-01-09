Altın, dolar, euro, borsa: Son 10 yılın kazananı ve kaybedeni kim?
2015–2024 döneminde hangi yatırım aracı kâr ettirdi, hangisi zararın adresi oldu? Ekonomim yazılarından Alaattin Aktaş, gerçek enflasyondan arındırılmış getirilerle bu dönemin kazananlarını ve kaybedenlerini açıklıyor.
Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri, finansal aracın uzun vadede kazandırıp kazandırmayacağı. Altın, dolar, borsa ve euro gibi popüler yatırım seçenekleri, son 10 yılda ne kadar kazandırırken, hangileri hayal kırıklığı yarattı?
Ekonomim yazılarından Alaattin Aktaş, “İşte yatırım araçlarında on yılın bilançosu...” başlıklı yazısında bu soruları detaylandırıyor. İşte 2015–2024 döneminin dikkat çeken yatırım verileri:
GELENEKSEL GÜVENLİ LİMAN ZİRVEDE
Son 10 yılın en kazandıran yatırım aracı, beklendiği gibi altın oldu. Reel getiriler açısından ön plana çıkan altın, %198 oranında kazandırmasıyla diğer yatırım araçlarına fark attı. Enflasyona karşı en büyük korumayı sağlayan bu geleneksel yatırım aracı, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.
%54 oranında reel getiri sağlayan dolar, döviz piyasasında güvenilir bir yatırım aracı olmaya devam etti.
Euro ise %25 getiriyle dolara kıyasla daha düşük performans gösterdi.
Borsada hisse senetleri, %31 oranında getiriyle TL bazlı yatırım seçenekleri arasında öne çıksa da, enflasyon karşısında daha sınırlı bir koruma sağladı.
Son 10 yılda parasını TL mevduata yatıran yatırımcılar %54, devlet iç borçlanma senedine yatıranlar ise yüzde 75 zarara uğradı. Sadece 2016 ve 2019 yıllarında reel getiri sağlayabilen mevduat hesapları, diğer yıllarda yatırımcısının cebini yaktı.
İç borçlanma senetleri, yatırımcılar için son on yılda oldukça dalgalı bir seyir izledi. Bu süreçte yalnızca dört yıl boyunca enflasyonun üzerinde getiri sağlarken, diğer yıllarda yaşanan büyük kayıplar, toplamda yüzde 75 gibi ciddi bir zarara yol açtı.
Özellikle geçtiğimiz yıl, devlet iç borçlanma senetlerinde tarihi bir kayba sahne oldu. Geçen yıl, bu yatırım aracında yüzde 40’lık bir zarar meydana gelerek on yılın en yüksek kaybı kaydedildi.