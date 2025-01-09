Altın, dolar, euro, borsa: Son 10 yılın kazananı ve kaybedeni kim?

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri, finansal aracın uzun vadede kazandırıp kazandırmayacağı. Altın, dolar, borsa ve euro gibi popüler yatırım seçenekleri, son 10 yılda ne kadar kazandırırken, hangileri hayal kırıklığı yarattı?