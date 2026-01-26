Altın durdurulamıyor! Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, işte güncel fiyatlar

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD yönetimine dair endişeler güvenli liman altına talebi patlattı. Ons altın psikolojik sınırı aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları da yeniden belirlendi.

Altın piyasasında sular durulmuyor. Yatırımcılar ve altın borcu olanlar, hafta başı itibarıyla değişen grafikleri yakından takip ediyor.

Artan jeopolitik belirsizlikler ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yönelik güven kaybı, piyasalarda sert fiyatlamalara neden oldu. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

ONS ALTIN 5 BİN DOLAR BARAJINI YIKTI GEÇTİ

Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte sarı metalde tarihi bir zirve görüldü. Ons altın, 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalardaki bu rekor artış, iç piyasadaki altın türlerini de doğrudan etkiledi.

İç ve dış piyasadaki hareketliliğin ardından 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:

Gram altın satış fiyatı: 7.077,94 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.742,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.483,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 46.195,63 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.787,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 115.843,35 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.076,21 dolar

