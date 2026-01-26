Altın durdurulamıyor! Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, işte güncel fiyatlar

Artan jeopolitik belirsizlikler ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yönelik güven kaybı, piyasalarda sert fiyatlamalara neden oldu. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.