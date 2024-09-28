Altın düşecek mi? Ekonomist isim yanıt verdi

Jeopolitik riskler altının adeta uçurdu. Altın sene başından bu zamana kadar yüzde 28 değerlendi. Ons altın 2 bin 672 dolara çıktı. Rekor üstüne rekor tazeleyen altın yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor. Altın fiyatları düşer mi? sorusuna ekonomist isim yanıt verdi. Peki Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları güne kaç liradan başladı?

ALTIN DÜŞER Mİ?

“Altında düzeltme olur mu? Herkesin aklında bu soru var. Düzeltme beklememek lazım. Altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş olsa da aslında sindire sindire gidiyor” diyen ekonomist Barış Soydan “Sert bir düzeltme olursa nereye kadar gider? Teknikte baktığımızda yükseliş kanadı kırılırsa bir anda 2 bin 590 dolara kadar düşebilir. Bunun için çok ters bir şey olması lazım. Petrol fiyatlarında ani bir yükseliş sonrası enflasyon şokundan korkulması, FED’in faiz indirimlerini durdurması endişesi… O zaman belki sert bir düşüş olabilir.” İfadelerini kullandı.

Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 79 TL, çeyrek altın 5 bin 25 TL, yarım altın 10 bin 45 TL ve tam altın 20 bin 16 TL liradan satılıyor. Peki Bankalararası piyasada kaç liradan satılıyor?

27 EYLÜL 2024 ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.933,52

Gram altın satış: 2.933,91

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.966,00

Çeyrek altın satış: 5.024,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.902,00

Yarım altın satış: 10.042,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.804,00

Tam altın satış: 20.013,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.183,00

Cumhuriyet altını satış: 20.485,00