Altın düşecek mi? Uzman ekonomist tarih verdi

Gram altın ve dolar alımında sınırlama getirildiği ve belli saatlerde alış satış yapılmadığına dair iddialar serbest piyasayı karıştırdı. Gram altın fiyatı iyice gaza bastı. Kapalıçarşı'daki esnafın verdiği bilgiye göre bugün hem dolar hem de altın tarafında satış ağırlıklı bir hareketlilik yaşanıyor. Seçim öncesi Bankalararası piyasada ve serbest piyasa arasında fiyat makası iyice açıldı.