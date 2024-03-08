Altın düşecek mi? Uzman ekonomist tarih verdi
Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasada sert esti. Altın fiyatlarındaki rekor seviyeler Kapalıçarşı'da döviz bürolarına yansıdı. Ayaklı borsada Dolar 32 lira, Euro ise 35 lirayı geçerken Gram altın ise 2 bin 337 liraya geldi. Ünlü Ekonomist altının düşeceği tarihi açıkladı
Gram altın ve dolar alımında sınırlama getirildiği ve belli saatlerde alış satış yapılmadığına dair iddialar serbest piyasayı karıştırdı. Gram altın fiyatı iyice gaza bastı. Kapalıçarşı'daki esnafın verdiği bilgiye göre bugün hem dolar hem de altın tarafında satış ağırlıklı bir hareketlilik yaşanıyor. Seçim öncesi Bankalararası piyasada ve serbest piyasa arasında fiyat makası iyice açıldı.
POWELL UYARDI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, bu yılın bir noktasında faiz indirimlerine başlayacaklarını açıklamasının ardından ons altın uçuşa geçti.
Yurtiçi piyasada ise seçim fiyatlanması yaşanıyor. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kazandı. Ons altın 2147 dolara kadar çıkarken, gram altın 2300 lirayı aştı.
Analistler sert yükselişlerin ardından gram altında 200 TL'lik bir düşüş bekliyor. Ortalama olarak 2 bin TL seviyelerine çekilmesi öngörülüyor.