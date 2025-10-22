Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti!

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Haber Global'e göre, yaşanan bu sert düşüşten tedirgin olan yatırımcıların ise kar satışına yönelmesi, düşüşü daha da hızlandıran bir faktör olarak öne çıktı.