Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti!
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalacağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarında tarihi bir çöküşe neden oldu. Peki altındaki düşüşün sebebi ne? Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarını neler bekliyor? Altın düşecek mi, çıkacak mı?
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Haber Global'e göre, yaşanan bu sert düşüşten tedirgin olan yatırımcıların ise kar satışına yönelmesi, düşüşü daha da hızlandıran bir faktör olarak öne çıktı.
Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 109,19 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyatlardaki bu gerileme, tarihi bir rekoru da beraberinde getirdi.
Altın, dün yüzde 5’in üzerinde kayıpla Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmişti. Bu hareket, son 5 yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.
GRAM ALTIN 5 BİN 552 LİRAYA GERİLEDİ
Ons altındaki bu sert geri çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da doğrudan aşağı çekti. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 552 lira seviyesine kadar geriledi.
Sabah 10:30 sularında ise piyasada hafif bir toparlanma gözlendi. Gram altın bu saatlerde yüzde 0,32 yükselişle 5 bin 585 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CITIGROUP “AĞIRLIĞI ARTIR” TAVSİYESİNİ GERİ ÇEKTİ
Altın fiyatlarının yönü merak konusu olurken, önde gelen finans kuruluşlarından kritik bir hamle geldi. Citigroup, dün yaşanan sert düşüş sonrası daha önce verdiği “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti.
Banka, bu kararına gerekçe olarak "pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiğini söyledi." Banka stratejistleri Charlie Massy-Collier’in de aralarında bulunduğu bir notta, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini vurguladı.
TRUMP'TAN "İYİ BİR TİCARET ANLAŞMASI" BEKLENTİSİ
Altın fiyatlarındaki düşüşler, aynı zamanda ABD ile Çin arasında yeniden artan gerilim sonrası yürütülen görüşmelerde olası ilerleme beklentilerinin tartışıldığı bir dönemde geldi.
ABD Başkanı Trump, dün günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması planlanan görüşmeden “iyi bir ticaret anlaşması” çıkacağını öngördü. Fakat Trump, bu görüşmenin gerçekleşmeme ihtimalini de kabul etti.
UZMAN UYARDI: "DAHA BÜYÜK BİR SATIŞ DALGASI GÖREBİLİRİZ"
AT Global Markets’ın baş piyasa analisti Nick Twidale, yaşanan düşüşü değerlendirdi.
Twidale, "Teknik açıdan altındaki hareket şu an için bir düzeltme ama oldukça büyük bir düzeltme." dedi.
Düşüşün nedenini açıklayan Twidale, "Basit açıklamam şu: Piyasayı devasa fon kaymaları yönlendirdi, bazı büyük oyuncular kâr alımı yaptı ve bu da aşağı yönlü zincirleme satış emirlerini tetikledi." şeklinde konuştu.
Analist, kritik 4 bin dolar seviyesine de dikkat çekerek, "Eğer fiyat 4 bin doların altına net bir şekilde inerse, daha büyük bir satış dalgası görebiliriz" uyarısında bulundu.