Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İşte 13 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları…
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Gram altın ne kadar?
Yatırımcıların ve vatandaşların en çok takip ettiği ürünlerden biri olan gram altın, 13 Temmuz 2025 sabahı 4.315,87 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın fiyatı
Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın, bugün 7.087,00 TL'den satılıyor.
Yarım altın ne kadar oldu?
Yarım altının bugünkü satış fiyatı 14.173,00 TL olarak belirlendi.
Tam altın ve Cumhuriyet altını
Tam altın bugün 28.139,47 TL, Cumhuriyet altını ise 28.217,00 TL'den satılıyor.
Gremse altın ve ons altın fiyatı
Büyük yatırımcıların ilgisini çeken gremse altın 70.564,46 TL, ons altın ise 3.356,26 dolar seviyesinde işlem görüyor.