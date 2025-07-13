Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İşte 13 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları…

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo - Resim: 1

Gram altın ne kadar?

Yatırımcıların ve vatandaşların en çok takip ettiği ürünlerden biri olan gram altın, 13 Temmuz 2025 sabahı 4.315,87 TL'den satılıyor.

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Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo - Resim: 2

Çeyrek altın fiyatı

Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın, bugün 7.087,00 TL'den satılıyor.

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Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo - Resim: 3

Yarım altın ne kadar oldu?

Yarım altının bugünkü satış fiyatı 14.173,00 TL olarak belirlendi.

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Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo - Resim: 4

Tam altın ve Cumhuriyet altını

Tam altın bugün 28.139,47 TL, Cumhuriyet altını ise 28.217,00 TL'den satılıyor.

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Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo - Resim: 5

Gremse altın ve ons altın fiyatı

Büyük yatırımcıların ilgisini çeken gremse altın 70.564,46 TL, ons altın ise 3.356,26 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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