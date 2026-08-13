Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

ABD'de açıklanan zayıf istihdam ve beklentilere paralel gelen enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz artırım beklentilerinin gerilemesi, altın piyasasına güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 1

 Ons altının 4.450 dolar seviyesini test ederek son 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte spot gram altın da 6.834 TL'ye kadar tırmanarak son üç ayın zirvesine yaklaştı.

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 2

13 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekilde işlem görüyor:

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 3

Gram Altın: 6.768,23 TL

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın: 11.066,00 TL

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın: 22.131,00 TL

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 6

Tam Altın: 44.320,93 TL

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 44.087,00 TL

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 8

Gremse Altın: 111.142,20 TL

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim: 9

Ons Altın: 4.396,40 Dolar

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