Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD'de açıklanan zayıf istihdam ve beklentilere paralel gelen enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz artırım beklentilerinin gerilemesi, altın piyasasına güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı.
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Ons altının 4.450 dolar seviyesini test ederek son 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte spot gram altın da 6.834 TL'ye kadar tırmanarak son üç ayın zirvesine yaklaştı.
13 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekilde işlem görüyor:
Gram Altın: 6.768,23 TL
Çeyrek Altın: 11.066,00 TL
Yarım Altın: 22.131,00 TL
Tam Altın: 44.320,93 TL
Cumhuriyet Altını: 44.087,00 TL
Gremse Altın: 111.142,20 TL
Ons Altın: 4.396,40 Dolar