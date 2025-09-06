Altın fiyatları 6 Eylül: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

Gram Altın: Alış 4.755,77 TL – Satış 4.756,46 TL

Ons Altın: Alış 3.587,06 USD – Satış 3.587,58 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.753,00 TL – Satış 7.844,00 TL

Yarım Altın: Alış 15.507,00 TL – Satış 15.687,00 TL

Tam Altın: Alış 30.611,27 TL – Satış 31.213,87 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 30.918,00 TL – Satış 31.231,00 TL

Ata Altın: Alış 31.567,87 TL – Satış 32.362,85 TL

