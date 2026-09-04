Altın fiyatları alev aldı! İşte 4 Eylül canlı rakamlar

Küresel piyasalarda ons altının gün içinde 4.493 dolara kadar tırmanması yurt içi piyasalara da doğrudan yansıdı. Gram altın yüzde 2,4'ü aşan primle serbest piyasada 6.966 TL seviyesine yerleşirken, Kapalıçarşı'da 7 bin TL psikolojik eşiği hedeflendi. Yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapanların gözü günün ilk saatlerindeki canlı alış-satış tablolarına çevrildi.