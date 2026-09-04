Altın fiyatları alev aldı! İşte 4 Eylül canlı rakamlar
Son 3 haftanın en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, ABD dolarındaki zayıflama, Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin ardından sert bir ralliye imza attı.
Küresel piyasalarda ons altının gün içinde 4.493 dolara kadar tırmanması yurt içi piyasalara da doğrudan yansıdı. Gram altın yüzde 2,4'ü aşan primle serbest piyasada 6.966 TL seviyesine yerleşirken, Kapalıçarşı'da 7 bin TL psikolojik eşiği hedeflendi. Yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapanların gözü günün ilk saatlerindeki canlı alış-satış tablolarına çevrildi.
4 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN ALIŞ - SATIŞ TABLOSU
Gram Altın:
Alış: 6.965,32 TL
Satış: 6.966,47 TL
Ons Altın:
Alış: 4.470,96 Dolar
Satış: 4.471,77 Dolar
Çeyrek Altın:
Alış: 11.144,36 TL
Satış: 11.389,70 TL
Yarım Altın:
Alış: 22.221,03 TL
Satış: 22.781,45 TL
Tam Altın:
Alış: 44.744,00 TL
Satış: 45.269,00 TL
Cumhuriyet Altını:
Alış: 44.576,26 TL
Satış: 45.420,20 TL
Ons altın, geçtiğimiz günlerde test ettiği dip seviyelerin ardından ABD'den gelen işsizlik maaşı verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesiyle yönünü hızla yukarı çevirdi.
Fed'in faiz indirim sürecine yönelik beklentilerin güçlenmesi, tahvil faizlerindeki geri çekilme ve dolar endeksindeki zayıflama güvenli liman altına olan talebi yeniden körükledi.
Analistler, bugün açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasadaki oynaklığı ve altının yeni zirve denemelerini belirleyeceğini vurguluyor.