Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
28 Şubat 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatları ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Yatırımcılar ve vatandaşlar son durumu merak ediyor. İşte 28 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını satış fiyatları listesi...
Yayınlanma: Güncellenme:
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 7.434,92 TL
Şubat ayının son haftalarındaki yükseliş eğilimini sürdüren gram altın, yatırımcıların en çok takip ettiği kalem olmaya devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 12.235,00 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 24.470,00 TL
TAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 47.534,08 TL
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 48.785,00 TL
GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI: 118.835,20 TL
ONS ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.262,74 DOLAR