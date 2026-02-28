Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?

28 Şubat 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatları ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Yatırımcılar ve vatandaşlar son durumu merak ediyor. İşte 28 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını satış fiyatları listesi...

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? - Resim: 1

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 7.434,92 TL

Şubat ayının son haftalarındaki yükseliş eğilimini sürdüren gram altın, yatırımcıların en çok takip ettiği kalem olmaya devam ediyor.

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? - Resim: 2

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 12.235,00 TL

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? - Resim: 3

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 24.470,00 TL

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? - Resim: 4

TAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 47.534,08 TL

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? - Resim: 5

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 48.785,00 TL

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? - Resim: 6

GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI: 118.835,20 TL

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? - Resim: 7

ONS ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.262,74 DOLAR

