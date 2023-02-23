Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 ŞUBAT 2023 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 23 ŞUBAT 2023 güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 ŞUBAT 2023 güncel altın fiyatları - Resim: 1 1 4

Altın fiyatları, vatandaşların ve yatırımcıların düzenli olarak takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Birçok kişi ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?'' sorusunun cevabını arıyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 ŞUBAT 2023 güncel altın fiyatları - Resim: 2 2 4

Türkiye'de en çok kullanılan yatırım araçlarının başında gelen altının özel günlerde hediye olarak kullanılması da fiyatlarını etkilemektedir. Piyasadaki ve gündemdeki gelişmeler de altının hareket yönünü belirlemektedir.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 ŞUBAT 2023 güncel altın fiyatları - Resim: 3 3 4

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 23 ŞUBAT 2023 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 ŞUBAT 2023 güncel altın fiyatları - Resim: 4 4 4

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GRAM) -- 1.112,48 (Alış) | 1.112,67 (Satış)
Altın (ONS) -- 1.832,88 (Alış) | 1.833,21 (Satış)
Çeyrek Altın -- 1.858,00 (Alış) | 1.879,00 (Satış)
Yarım Altın -- 3.717,00 (Alıtın) | 3.757,00 (Satış)
Cumhuriyet Altını -- 7.413,00 (Alış) | 7.487,00 (Satış)
22 Ayar Bilezik -- 1.035,67 (Alış) | 1.046,43 (Satış)