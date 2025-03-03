Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 3 Mart 2025 Pazartesi gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 4

 Gram altın satış fiyatı:

3.363,98 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı:

5.543,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı:

11.085,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı:

22.002,97 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı:

22.078,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı:

55.177,13 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları... - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı:

2.864,18 dolar

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altın fiyatları