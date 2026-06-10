Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Küresel enflasyon verileri, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik risklerin emtia piyasaları üzerindeki etkileri sürerken, Türkiye’de birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyen yatırımcıların gözü kulağı Kapalıçarşı ve uluslararası siber finans grafiklerine çevrildi.
10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar canlı veriler üzerinden anlık olarak izleniyor. Ekonomi uzmanları, fiyatlardaki geri çekilmelere karşı yatırımcı davranışlarının önceki aylara kıyasla yapısal bir değişim gösterdiğini vurguluyor.
CANDAŞ ATALAY: "YATIRIMCILAR BU KEZ KUYUMCULARA KOŞMUYOR, PİYASA OLGUNLAŞTI"
Piyasalardaki son durumu ve makroekonomik parametreleri Hurriyet.com.tr’ye değerlendiren Yatırımım Trader CEO’su Candaş Atalay, yatırımcı psikolojisindeki değişime dikkat çekti. Geçmiş aylarla kıyaslama yapan Atalay, analizinde şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:
"Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmede Türkiye’de ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı. Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşmuş, yatırımcılar fiziki altına ulaşabilmek için adeta birbirleriyle yarışmıştı. O günlerde oluşan yoğun talep nedeniyle bazı ürünlerde fiyatlar gerçek değerinin çok üzerine çıkmış, bir çeyrek altın için 1.500 TL’ye varan ek maliyet ödeyenler olmuştu. Aradan aylar geçti ve altın fiyatları yeniden sert şekilde geriledi. Ancak bu kez manzara farklı. Yatırımcılar kuyumculara koşmuyor, uzun kuyruklar oluşturmuyor ve her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmek konusunda daha temkinli davranıyor. Aslında piyasanın olgunlaştığını gösteren en önemli gelişme de bu."
10 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GRAM ALTIN VE KAPALIÇARŞI FİZİKİ MAKAS DEĞERLERİ
Gram altın: 6.204,15 TL
Çeyrek altın: 10.305,00 TL
Yarım altın: 20.586,00 TL
Tam altın: 42.165,09 TL
Cumhuriyet altını: 41.128,00 TL
Gremse altın: 105.736,09 TL
Ons altın: 4.186,17 dolar
KÜRESEL ONS ALTIN 4 BİN DOLAR SINIRINI AŞTI
Uluslararası emtia borsalarında ve Londra piyasalarında altının ons bazında sergilediği dikey grafik, iç piyasadaki fiyatları da doğrudan yukarı yönlü tetikliyor. 10 Haziran Çarşamba günü itibarıyla küresel piyasalarda Ons altın alış fiyatı 4.183,94 Dolar, satış fiyatı ise 4.184,52 Dolar seviyelerine ulaşarak tarihi zirvelerine yakın bir koridorda seyrediyor.