Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

"Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmede Türkiye’de ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı. Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşmuş, yatırımcılar fiziki altına ulaşabilmek için adeta birbirleriyle yarışmıştı. O günlerde oluşan yoğun talep nedeniyle bazı ürünlerde fiyatlar gerçek değerinin çok üzerine çıkmış, bir çeyrek altın için 1.500 TL’ye varan ek maliyet ödeyenler olmuştu. Aradan aylar geçti ve altın fiyatları yeniden sert şekilde geriledi. Ancak bu kez manzara farklı. Yatırımcılar kuyumculara koşmuyor, uzun kuyruklar oluşturmuyor ve her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmek konusunda daha temkinli davranıyor. Aslında piyasanın olgunlaştığını gösteren en önemli gelişme de bu."