Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne?

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik riskler petrol fiyatları ve tahvil faizlerini yukarı çekerken, altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta sonuna göre düşüş görüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 1

 Hürmüz Boğazı çevresindeki arz riskleri Brent petrolü 100 doların üzerine, ABD 10 yıllık tahvil faizini ise %5 sınırına taşıdı. Enflasyon verilerinin ardından Fed fiyatlaması sertleşirken, 27 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla Kapalıçarşı'daki güncel altın satış fiyatları netleşti.

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 2

HAFTALIK DEĞİŞİM VE ONS ALTIN DURUMU

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre %1,61 azalışla 6.716 liraya geriledi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı %1,33 düşüşle 43.860 liraya düştü.
Çeyrek altının satış fiyatı önceki haftaki kapanışın %1,42 altında 11.015 liraya geriledi.
Ons altın haftayı 4.284 dolardan kapattı.

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 3

27 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI TABLOSU

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 4

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.740,80 TL (Alış: 6.739 TL)

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 5

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.006,00 TL (Alış: 10.928,00 TL)

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 6

Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.006,00 TL

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 7

Tam Altın Satış Fiyatı: 43.825,88 TL

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 8

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.884,00 TL (Alış: 43.579,00 TL)

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 9

Gremse Altın Satış Fiyatı: 109.900,79 TL

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Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? - Resim: 10

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.284,88 Dolar (Alış: 4.284,35 Dolar)

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