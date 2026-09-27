Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne?
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik riskler petrol fiyatları ve tahvil faizlerini yukarı çekerken, altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta sonuna göre düşüş görüldü.
Hürmüz Boğazı çevresindeki arz riskleri Brent petrolü 100 doların üzerine, ABD 10 yıllık tahvil faizini ise %5 sınırına taşıdı. Enflasyon verilerinin ardından Fed fiyatlaması sertleşirken, 27 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla Kapalıçarşı'daki güncel altın satış fiyatları netleşti.
HAFTALIK DEĞİŞİM VE ONS ALTIN DURUMU
24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre %1,61 azalışla 6.716 liraya geriledi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı %1,33 düşüşle 43.860 liraya düştü.
Çeyrek altının satış fiyatı önceki haftaki kapanışın %1,42 altında 11.015 liraya geriledi.
Ons altın haftayı 4.284 dolardan kapattı.
27 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI TABLOSU
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.740,80 TL (Alış: 6.739 TL)
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.006,00 TL (Alış: 10.928,00 TL)
Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.006,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 43.825,88 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.884,00 TL (Alış: 43.579,00 TL)
Gremse Altın Satış Fiyatı: 109.900,79 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.284,88 Dolar (Alış: 4.284,35 Dolar)