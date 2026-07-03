Altın fiyatları cuma günü uçuşa geçti! 3 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Uluslararası emtia piyasalarında ons altın 4.174 dolar sınırını geçerek güçlü bir duruş sergiledi. Analistler, ABD iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyallerinin, Fed’in elini zayıflattığını ve bunun da faiz getirisiz bir varlık olan altına talebi hızla artırdığını vurguluyor.