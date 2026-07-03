Altın fiyatları cuma günü uçuşa geçti! 3 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Küresel finans piyasalarında gözlerin çevrildiği ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarında adeta doping etkisi yarattı. Verinin ardından yatırımcıların Fed'in agresif faiz politikasına yönelik endişeleri zayıflarken, ons altın Cuma günü %1'in üzerinde değer kazandı.
Bu sıçramayla birlikte değerli metal, son 5 haftalık düşüş trendinin ardından ilk kez haftalık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor. İç piyasada da ons altındaki bu sert hareketlilik ve döviz kurunun etkisiyle gram altın 6.284 TL bandını aşarak tarihi seviyelerinden birine ulaştı.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.284,46 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.364,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.683,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 40.534,25 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 41.234,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 101.646,46 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.174,19 Dolar
PİYASALARDA 5 HAFTALIK DÖNÜM NOKTASI
Uluslararası emtia piyasalarında ons altın 4.174 dolar sınırını geçerek güçlü bir duruş sergiledi. Analistler, ABD iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyallerinin, Fed’in elini zayıflattığını ve bunun da faiz getirisiz bir varlık olan altına talebi hızla artırdığını vurguluyor.
Kapalıçarşı ve serbest piyasa aktörleri, iç piyasadaki fiziki talebin de bu makroekonomik verilerle birlikte hareketlendiğini, çeyrek altının 10.364 TL seviyesine gelmesiyle yatırımcının ilgisinin sürdüğünü belirtiyor.
Kritik Not: Altın fiyatları küresel veri akışına bağlı olarak gün içinde yüksek oynaklık gösterebilir. Banka ve kuyumcu alış-satış makas aralıklarının işlem yapmadan önce anlık olarak teyit edilmesi önem arz etmektedir.