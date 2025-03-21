Altın fiyatları daha da artar mı? Uzmanlar yanıtladı! İşte altını rekora taşıyan 4 ana neden
Gram altın 4 bin lirayı, ons altın ise 3 bin doları aşarak tarihi seviyelere ulaştı. Peki, altındaki bu hızlı yükselişin sebepleri neler? Uzmanlara göre altın fiyatlarını yükselten 4 kritik faktör var.
2025 yılı, altın yatırımcıları için unutulmaz bir yıl olmaya devam ediyor. Yılın başından bu yana altın fiyatları hızla yükselerek tarihi rekorları arka arkaya kırdı. Yatırımcılar, “Altın daha da yükselir mi?” sorusuna yanıt ararken, uzmanlar fiyatları etkileyen küresel ve ekonomik faktörleri değerlendirdi.
Gram altın, 4 bin TL seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, altının ons fiyatı ise 3 bin doları geçti. Yatırımcılar bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, uzmanlar altın fiyatlarını yükselten 4 ana nedeni açıkladı.
Altın, son 10 yıl içinde yüzde 130'dan fazla değer kazanarak yatırımcısına kazanç sağladı. 2024 yılını 2 bin 623 dolar seviyesinde kapatan altının ons fiyatı, 2025 yılında 400 dolardan fazla değer kazanarak 3 bin 57 dolara ulaştı.
Yılın başından itibaren altın fiyatları:
18 kez rekor kırdı
2024'te yüzde 27, 2025'te ise yüzde 15’in üzerinde artış yaşandı
İşte Ekonomim'e göre, altını yükselten 4 büyük neden:
- Trump'ın gümrük tarifeleri politikasındaki gelişmelerin yatırımcılar arasında belirsizliğe yol açması,
- ABD'nin potansiyel olarak büyüyen bütçe açığına yönelik artan endişeler,
- Dünyanın önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle tuttukları altın rezervlerini artırması
- Çin ve Hindistan gibi bazı Batılı olmayan ülkelerin merkez bankalarının da altın alımlarını ABD'nin olası yaptırımlarına karşı kendilerini jeopolitik olarak korumak için kullanmak istemesi de altının fiyatını yönlendiren 4'üncü faktör olarak gösteriliyor.
ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELEBİLİR Mİ?
Uzmanlar, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altının yeni rekorlar kırabileceğini öngörüyor.
Ancak, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından atılacak olası faiz artırımı adımları, altındaki yükselişi baskılayabilecek faktörler arasında yer alıyor.
Analistler, altındaki son aylardaki yükseliş serisini, Richard Nixon'ın 15 Ağustos 1971'de doların altına dönüştürülebilirliğini (doların altın standardından ayrılması) sonlandırmasından beri "üçüncü büyük boğa piyasası" olarak değerlendiriyor.
Analistler, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda 3.500 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini ancak FED’in faiz politikasına bağlı olarak kısa vadeli dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtiyor.
ABD'nin gümrük tarifeleri ve küresel ticaret çatışmaları
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları ve ithalat tarifeleri, küresel enflasyon endişelerini artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.
ABD’nin yüksek ithalat vergileri, küresel tedarik zincirlerini zor durumda bırakırken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor.
Ticaret savaşlarının derinleşmesi, altının Londra’dan New York’a büyük ölçekli transferine yol açarak piyasalarda yeni rekor arayışlarını tetikliyor.
Küresel büyüme yavaşladıkça ve ekonomik belirsizlik arttıkça, altına olan talep hızla yükseliyor.
Altın piyasası uzmanları, ABD’nin gümrük tarifelerinin küresel ticareti daha da zorlaştıracağını ve altının değer kazanmaya devam edeceğini belirtiyor.
Jeopolitik riskler ve küresel krizler altını nasıl etkiliyor?
Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre, şubat ayından itibaren jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörlerden biri haline geldi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Orta Doğu’daki tansiyonu artırarak yatırımcıları riskten kaçınmaya yöneltti.
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna savaşı, küresel güvenlik endişelerini artırarak altının değerini yükseltti.
Ticaret savaşları ve enflasyonist baskılar, yatırımcıları güvenli varlık olan altına yönlendirdi.
Analistlere göre, küresel istikrarsızlık sürdüğü sürece altın fiyatlarının yükseliş trendi devam edecek.
ABD’nin büyüyen bütçe açığı ve ekonomik endişeler
Analistler, ABD'nin potansiyel olarak büyüyen bütçe açığına ilişkin endişeleri de altının fiyatını yukarı yönlü destekleyen ikinci faktör olarak görülüyor. ABD'de 2025 mali yılının 5'inci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı, önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 1,15 trilyon dolara ulaştı.
Merkez bankalarının altın iştahı rekor seviyede
Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) “2024 Altın Talep Eğilimleri” raporuna göre, merkez bankalarının altın talebi rekor seviyelere ulaşmış durumda.
2023 yılında toplam 1.051 ton altın alan merkez bankaları, 2024’te de 1.000 tonun üzerinde alım yaparak rezervlerini artırmaya devam etti.
Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler nedeniyle altın, merkez bankalarının portföylerinde daha büyük bir yer edinmeye başladı.
Dünya Bankası, merkez bankalarının altın rezervlerini toplam rezervlerinin yüzde 22’sine kadar çıkarmasını önerirken, bazı ülkeler bu oranı aşarak güvenli liman varlıklarını artırıyor.
WGC raporuna göre, ankete katılan merkez bankalarının yüzde 69’u, önümüzdeki 5 yıl içinde altın rezervlerini daha da artırmayı planlıyor.
Çin’in altın stratejisi: Dolardan uzaklaşma hamlesi mi?
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Çin Halk Bankası, 18 ay süren aralıksız altın alımına Kasım 2024’te yeniden başladı.
Şubat ayında 5 ton altın alarak, toplam rezervlerini 2.290 tona çıkardı ve tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.
Çin’in altın rezervleri, ülkenin toplam rezervlerinin yüzde 5,9’unu oluşturuyor.
Ocak-Şubat 2025 döneminde Çin’in altın rezervleri 10 ton arttı.
Çin’in altın alımlarının ardında dolar bağımlılığını azaltma ve kur riskine karşı korunma stratejileri yatıyor. Küresel ticaret savaşlarının kızışması ve ABD’nin gümrük tarifelerini artırması, Çin’in altını bir güvenli liman olarak görmesine neden oluyor.
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Analistler, küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşmesiyle altının değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor.
ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, güvenli liman talebinin ve küresel ticaret savaşları endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtiyor.
Yüksek enflasyon ve ekonomik büyüme riski taşıyan gümrük tarifesi endişeleriyle, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talep hızla artıyor.
Merkez bankalarının 2023’te 1.045 ton altın aldığı, 2024 yılında ise bu alımların devam etmesinin altın fiyatlarını daha da yukarı çekeceği vurgulanıyor.