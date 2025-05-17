Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı!

Altın piyasası 17 Mayıs itibarıyla yeniden hareketlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Gram altın 4 bin lira seviyesini geçerken, çeyrek altın fiyatları da merak konusu oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 1

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan hareketliliğin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları altın piyasası üzerinde büyük etki yarattı. 17 Mayıs itibarıyla gram altın 4 bin lira seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının, en düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 70 bin lira seviyelerinden işlem gördüğü kaydedildi.

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 2

Altın fiyatlarındaki yükseliş sadece gram altınla sınırlı kalmadı. Standart altının kilogram fiyatı da yüzde 0,5'lik artış göstererek 4 milyon 54 bin lira seviyesinden işlem gördü.

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 3

Gram altın satış fiyatı: 4.001,33 TL

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.739,00 TL

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 13.478,00 TL

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 26.554,02 TL

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 7

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.832,00 TL

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 66.588,68 TL

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Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı! - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 3.203,06 dolar

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