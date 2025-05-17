Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı!
Altın piyasası 17 Mayıs itibarıyla yeniden hareketlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Gram altın 4 bin lira seviyesini geçerken, çeyrek altın fiyatları da merak konusu oldu.
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan hareketliliğin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları altın piyasası üzerinde büyük etki yarattı. 17 Mayıs itibarıyla gram altın 4 bin lira seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının, en düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 70 bin lira seviyelerinden işlem gördüğü kaydedildi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş sadece gram altınla sınırlı kalmadı. Standart altının kilogram fiyatı da yüzde 0,5'lik artış göstererek 4 milyon 54 bin lira seviyesinden işlem gördü.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.001,33 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.739,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.478,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 26.554,02 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.832,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 66.588,68 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.203,06 dolar