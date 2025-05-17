Altın fiyatları durdurulamıyor: 17 mayıs güncel altın fiyatları açıklandı!

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan hareketliliğin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları altın piyasası üzerinde büyük etki yarattı. 17 Mayıs itibarıyla gram altın 4 bin lira seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının, en düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 70 bin lira seviyelerinden işlem gördüğü kaydedildi.