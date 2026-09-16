Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte 16 Eylül güncel altın fiyatları

KÜRESEL VE YURT İÇİ GELİŞMELERİN ALTINA ETKİSİ

Piyasalarda fiyatlamaları doğrudan şekillendiren temel faktörler şunlar:

Fed Kararı Beklentisi: Fed'in 25 baz puanlık artırımına kesin gözüyle bakılması ve dolardaki güçlenme, kıymetli maden üzerinde kâr satışı ve baskı oluşturuyor.

Jeopolitik ve Enerji Riskleri: Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ciddi ölçüde yavaşlaması petrol fiyatlarını yukarı çekerken, akaryakıta gelen zamların ardından genel enflasyon riskleri takip ediliyor.

Yurt İçi Veriler: Ağustos ayında Tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 0,93 gerileyip yıllıkta yüzde 21,91'e inse de yıllık bazdaki katılık ve inşaat üretimindeki yıllık yüzde 4,7'lik daralma makroekonomik görünümde izleniyor.