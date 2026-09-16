Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte 16 Eylül güncel altın fiyatları
Altın piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi.
Piyasaların Fed'in 25 baz puanlık faiz artırım olasılığını yüzde 92 seviyesinde fiyatlaması, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksi, ons altını satış baskısı altında tutuyor.
Gün içerisinde 4.260 dolar bandına kadar çekilen ons altın, işlemlerini 4.270–4.327 dolar aralığında sürdürürken; Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve enerji arzı endişeleri güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor. Yurt içinde ise Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın 6.760 TL seviyesinin üzerinde dengelenme çabasında.
KÜRESEL VE YURT İÇİ GELİŞMELERİN ALTINA ETKİSİ
Piyasalarda fiyatlamaları doğrudan şekillendiren temel faktörler şunlar:
Fed Kararı Beklentisi: Fed'in 25 baz puanlık artırımına kesin gözüyle bakılması ve dolardaki güçlenme, kıymetli maden üzerinde kâr satışı ve baskı oluşturuyor.
Jeopolitik ve Enerji Riskleri: Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ciddi ölçüde yavaşlaması petrol fiyatlarını yukarı çekerken, akaryakıta gelen zamların ardından genel enflasyon riskleri takip ediliyor.
Yurt İçi Veriler: Ağustos ayında Tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 0,93 gerileyip yıllıkta yüzde 21,91'e inse de yıllık bazdaki katılık ve inşaat üretimindeki yıllık yüzde 4,7'lik daralma makroekonomik görünümde izleniyor.
16 EYLÜL 2026 CANLI VE GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Piyasa ekranlarına yansıyan güncel alış ve satış rakamları:
Gram Altın: Alış 6.764,69 TL | Satış 6.765,69 TL (Serbest piyasa satış: 6.769,91 TL)
Kapalıçarşı Gram Altın: Alış 6.709,00 TL | Satış 6.786,00 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.934,00 TL | Satış 11.063,00 TL (Güncel satış: 11.072,00 TL)
Yarım Altın: Satış 22.136,00 TL
Tam Altın: Satış 43.740,29 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.580,00 TL | Satış 44.091,00 TL (Güncel satış: 44.130,00 TL)
Gremse Altın: Satış 109.686,17 TL
Ons Altın: Alış 4.326,69 Dolar | Satış 4.327,90 Dolar