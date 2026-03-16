Altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Gram, çeyrek ve yarım altının güncel satış fiyatları yatırımcıların yakın takibine girdi. İşte 16 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında son durum ve güncel fiyatlar…

Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın üçüncü haftasına girilirken, piyasalardaki etki devam ediyor.

Altın fiyatları da yeni haftaya aşağı yönlü başladı. Küresel piyasada spot altın 16 Mart’ta gerilerken, iç piyasada gram ve çeyrek altın tarafında da satış fiyatları yatırımcıların yakın takibine girdi.

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 7.127,15 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 11.833,00 TL

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 23.660,00 TL

TAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 47.223,78 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 47.131,00 TL

GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI: 118.421,59 TL

ONS ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.021,11 DOLAR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, dolar endeksindeki güçlenme ve ABD tahvil getirilerindeki artış, değerli metal üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, yatırımcıların gözü hem jeopolitik gelişmelerde hem de küresel piyasalarda olmaya devam ediyor.

