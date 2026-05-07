Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile bir anlaşma zemini oluşabileceğine dair verdiği ılımlı mesajlar, küresel piyasalarda "fırtına öncesi sessizlik" değil, tam aksine bir rahatlama dalgası yarattı.
Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki gerilimin sona erebileceğine dair güçlenen sinyaller, altın fiyatlarındaki mart ayından bu yana görülen en güçlü yükselişi frenledi. Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş ve enflasyon kaygılarının azalmasıyla birlikte altın fiyatları yatay bir görünüme kavuştu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (7 MAYIS 2026)
7 Mayıs Perşembe verilerine göre, piyasalarda en çok tercih edilen gram altın güne 6.430 TL satış fiyatıyla başladı.
Vatandaşların yastık altı yatırımı ve düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altının yeni tarihli olanı 11.330 TL'den, eski tarihli olanı ise 11.280 TL'den vitrinlerdeki yerini aldı.
Yarım altında ise yeni tarihli ürünler 22.660 TL'den, eski tarihli ürünler 22.400 TL'den alıcı buluyor.
Daha büyük çaplı yatırımlar için tercih edilen Ata altın 46.000 TL seviyesinden işlem görürken;
ziynet altının yenisi 45.070 TL, eskisi ise 44.590 TL olarak belirlendi.
Ayar bazında fiyatlandırmalara bakıldığında; 22 ayar altın 6.430 TL, 18 ayar altın 6.180 TL, 14 ayar altın ise 5.730 TL'den satılıyor. Saf altını temsil eden has altının fiyatı gram altınla eşdeğer olarak 6.430 TL iken, paketli has altının fiyatı 6.993,01 TL seviyesinde yer alıyor.