Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararlarının ardından küresel piyasalarda artan belirsizlikle geriledi.
Ons altın, gün içinde 3.087 dolara kadar düşerken, şu an 3.093 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, teknik göstergelere göre düzeltme hareketinin 3.054 dolara kadar sürebileceğini öngörüyor.
Yurt içinde de altın fiyatları ons altındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Gram altın, 3.775 TL seviyesine inerken, çeyrek altın 6.345 TL, Cumhuriyet altını ise 25.206 TL’den satılıyor.
Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri, küresel piyasaları sarsarak yatırımcıların risk iştahını azalttı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden oldu.
Yatırımcılar, Google ve diğer arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu?", "Altın fiyatları ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte 4 Nisan 2025 güncel altın fiyatları:
🔹 Gram altın: 3.775,44 TL
🔹 Çeyrek altın: 6.345,00 TL
🔹 Yarım altın: 12.651,00 TL
🔹 Tam altın: 25.142,20 TL
🔹 Cumhuriyet altını: 25.206,00 TL
🔹 Ons altın: 3.097,64 dolar
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.