Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararlarının ardından küresel piyasalarda artan belirsizlikle geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 1

Ons altın, gün içinde 3.087 dolara kadar düşerken, şu an 3.093 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, teknik göstergelere göre düzeltme hareketinin 3.054 dolara kadar sürebileceğini öngörüyor.

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 2

Yurt içinde de altın fiyatları ons altındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Gram altın, 3.775 TL seviyesine inerken, çeyrek altın 6.345 TL, Cumhuriyet altını ise 25.206 TL’den satılıyor.

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 3

Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri, küresel piyasaları sarsarak yatırımcıların risk iştahını azalttı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden oldu.

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 4

Yatırımcılar, Google ve diğer arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu?", "Altın fiyatları ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte 4 Nisan 2025 güncel altın fiyatları:

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 5

🔹 Gram altın: 3.775,44 TL

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 6

🔹 Çeyrek altın: 6.345,00 TL

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 7

🔹 Yarım altın: 12.651,00 TL

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 8

🔹 Tam altın: 25.142,20 TL

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 9

🔹 Cumhuriyet altını: 25.206,00 TL

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 10

🔹 Ons altın: 3.097,64 dolar

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Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları - Resim: 11

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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