Altın fiyatları düşüşte: Kilogramı 2 milyon 991 bin TL’ye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8’lik bir düşüşle 2 milyon 991 bin TL oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altın fiyatları düşüşte: Kilogramı 2 milyon 991 bin TL’ye geriledi
Yayınlanma:

Altın piyasasında bugün en düşük 2 milyon 991 bin TL, en yüksek ise 3 milyon TL görüldü. Gün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8 düşerek 2 milyon 991 bin TL’den işlem gördü. Dün aynı fiyat 3 milyon 14 bin TL seviyesindeydi.

Borsa İstanbul’da kıymetli madenler piyasasında, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 264 milyon 296 bin 582,45 TL olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 1.103,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 280 milyon 654 bin 358,59 TL seviyesine ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı: Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler.

Altın piyasasındaki bu düşüşün piyasalara yansıması ve yatırımcılar üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.

İstanbul'un o ilçesinde kaldırımda el bombası bulunduİstanbul'un o ilçesinde kaldırımda el bombası bulunduYurt
2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altın borsa
Günün Manşetleri
"Ekümenliği tanımıyoruz"
Süleymancıların faaliyetleri deşifre oldu
"Ukrayna ile ön koşulsuz olarak görüşmeye hazırız"
TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini açıkladı
Putin'den Suriye'deki son durumla ilgili açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Türkiye ile terör örgütü arasında uzlaşı mı sağlandı?
41 terörist etkisiz hale getirildi
Asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini açıkladı TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini açıkladı
Asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması Asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması
TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıklayacak TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıklayacak