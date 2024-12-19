Altın fiyatları düşüşte: Kilogramı 2 milyon 991 bin TL’ye geriledi

Altın piyasasında bugün en düşük 2 milyon 991 bin TL, en yüksek ise 3 milyon TL görüldü. Gün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8 düşerek 2 milyon 991 bin TL’den işlem gördü. Dün aynı fiyat 3 milyon 14 bin TL seviyesindeydi.

Borsa İstanbul’da kıymetli madenler piyasasında, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 264 milyon 296 bin 582,45 TL olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 1.103,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 280 milyon 654 bin 358,59 TL seviyesine ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı: Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler.

Altın piyasasındaki bu düşüşün piyasalara yansıması ve yatırımcılar üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.

