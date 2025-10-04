Altın fiyatları el yakıyor: 4 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları 4 Ekim Cumartesi günü bir kez daha tarihi seviyelere ulaştı. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik risklerin artması ve faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Peki güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Altın piyasası son haftalarda hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. 4 Ekim Cumartesi sabahına rekor seviyelerle giren piyasada gram altın 5 bin 215 TL’ye kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Gün sonuna doğru ise 5 bin 209,75 TL seviyesinden kapanış yaptı.
Altındaki yükselişte küresel piyasalarda ons altının güçlü seyri ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket belirleyici oldu. Özellikle yatırımcıların, ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları son aylarda kesintisiz bir artış trendine girdi.
Uluslararası piyasalarda da altın fiyatları rekor seviyelerde işlem görüyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 3.887,35 dolar seviyesine kadar yükselerek son yılların en yüksek bandında hareket etti.
İşte güncel altın fiyatları...
Gram Altın: Alış 5.208,97 TL – Satış 5.209,75 TL
Ons Altın: Alış 3.886,77 USD – Satış 3.887,35 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.714,00 TL – Satış 8.799,00 TL
Yarım Altın: Alış 17.429,00 TL – Satış 17.610,00 TL
Tam Altın: Alış 34.302,43 TL – Satış 34.976,03 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 34.751,00 TL – Satış 35.085,00 TL
Ata Altın: Alış 35.374,38 TL – Satış 36.263,49 TL