Altın fiyatları el yakıyor: 4 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasası son haftalarda hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. 4 Ekim Cumartesi sabahına rekor seviyelerle giren piyasada gram altın 5 bin 215 TL’ye kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Gün sonuna doğru ise 5 bin 209,75 TL seviyesinden kapanış yaptı.