Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 4.149,16 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.878,00 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 13.757,00 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 27.033,24 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.382,00 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 67.822,47 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: İşte altında son durum - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 3.289,59 dolar

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altın fiyatları