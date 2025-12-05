Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Altın piyasasında alım-satım yapmayı planlayanlar ve yatırımcılar, günün ilk saatlerinde çeyrek, gram, yarım ve ons altının anlık satış fiyatlarını merakla araştırıyor. İşte güncel fiyatlar...
Altın alım satımı yapacak olanlar ile piyasa takipçileri, güne başlarken güncel fiyatları yakından mercek altına alıyor. “Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” soruları en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.
5 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gram altın 5.745 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Ons altındaki fiyat hareketine bakıldığında, haftalık bazda yüzde 0,30 oranında geri çekilme dikkat çekiyor.
Analistler, Fed’in olası faiz indirimlerinin büyük ölçüde fiyatlara dahil edildiğini belirtiyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen ekonomik verilerin geleceğe dönük belirsizlik oluşturduğu, bunun da altın tarafında kâr realizasyonlarını tetiklediği ifade ediliyor.
İşte 5 Aralık 2025 Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları…
Gram altın satış fiyatı: 5.750,11 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.565,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.130,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.932,75 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.106,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.122,76 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.209,57 dolar