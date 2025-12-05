Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapacak olanlar ile piyasa takipçileri, güne başlarken güncel fiyatları yakından mercek altına alıyor. “Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” soruları en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.