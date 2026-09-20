Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle güvenli liman talebi canlı kalmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 1

Hafta sonunun son gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları yukarı yönlü bir ivmeyle takip ediliyor. Ons altının 4 bin 378 dolar bandına kadar yükselmesiyle birlikte gram altın 6 bin 871 TL satış seviyesine çıkarken, çeyrek altın 11 bin 234 TL'den alıcı buluyor.

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 2

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ VE PİYASALARIN SEYRİ

Altın piyasasındaki anlık fiyatlamaları etkileyen temel dinamikler:

Güvenli Liman Talebi: Faiz kararları sonrası küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi, ons altına olan ilgiyi artırarak fiyatların 4.378 dolar seviyesini test etmesini sağladı.
İç Piyasaya Yansıması: Ons altındaki değer artışı ve serbest piyasadaki döviz hareketliliği, yurt içi altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi.

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 3

Alış-Satış Makası: Hafta sonu işlemlerinde Kapalıçarşı ve fiziki kuyumcu piyasasında alış-satış makas aralığının genişlediği gözlenirken, yatırımcılar ve hediye amaçlı alım yapacak vatandaşlar canlı rakamları yakından takip ediyor.

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 4

20 EYLÜL 2026 ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI LİSTESİ

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 5

Kapalıçarşı ve serbest piyasada belirlenen güncel alış-satış değerleri:

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 6

Gram Altın: Alış 6.870,21 TL | Satış 6.871,21 TL

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 7

Çeyrek Altın: Alış 10.992,33 TL | Satış 11.234,43 TL

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 8

Yarım Altın: Alış 21.915,96 TL | Satış 22.468,86 TL

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 9

Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 10

Cumhuriyet Altını: Alış 45.218,00 TL | Satış 45.902,00 TL

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 11

Ata Altın: Alış 44.821,22 TL | Satış 45.959,73 TL

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Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum - Resim: 12

Ons Altın (USD): Alış 4.378,13 Dolar | Satış 4.378,66 Dolar

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