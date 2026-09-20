Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum

Hafta sonunun son gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları yukarı yönlü bir ivmeyle takip ediliyor. Ons altının 4 bin 378 dolar bandına kadar yükselmesiyle birlikte gram altın 6 bin 871 TL satış seviyesine çıkarken, çeyrek altın 11 bin 234 TL'den alıcı buluyor.