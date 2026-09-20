Altın fiyatları hafta sonunda yeniden tırmandı! Ons 4.378 doları gördü: Gram ve çeyrekte son durum
Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle güvenli liman talebi canlı kalmaya devam ediyor.
Hafta sonunun son gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları yukarı yönlü bir ivmeyle takip ediliyor. Ons altının 4 bin 378 dolar bandına kadar yükselmesiyle birlikte gram altın 6 bin 871 TL satış seviyesine çıkarken, çeyrek altın 11 bin 234 TL'den alıcı buluyor.
ONS ALTINDA YÜKSELİŞ VE PİYASALARIN SEYRİ
Altın piyasasındaki anlık fiyatlamaları etkileyen temel dinamikler:
Güvenli Liman Talebi: Faiz kararları sonrası küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi, ons altına olan ilgiyi artırarak fiyatların 4.378 dolar seviyesini test etmesini sağladı.
İç Piyasaya Yansıması: Ons altındaki değer artışı ve serbest piyasadaki döviz hareketliliği, yurt içi altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi.
Alış-Satış Makası: Hafta sonu işlemlerinde Kapalıçarşı ve fiziki kuyumcu piyasasında alış-satış makas aralığının genişlediği gözlenirken, yatırımcılar ve hediye amaçlı alım yapacak vatandaşlar canlı rakamları yakından takip ediyor.
20 EYLÜL 2026 ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI LİSTESİ
Kapalıçarşı ve serbest piyasada belirlenen güncel alış-satış değerleri:
Gram Altın: Alış 6.870,21 TL | Satış 6.871,21 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.992,33 TL | Satış 11.234,43 TL
Yarım Altın: Alış 21.915,96 TL | Satış 22.468,86 TL
Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 45.218,00 TL | Satış 45.902,00 TL
Ata Altın: Alış 44.821,22 TL | Satış 45.959,73 TL
Ons Altın (USD): Alış 4.378,13 Dolar | Satış 4.378,66 Dolar