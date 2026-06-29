Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları

Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 29 Haziran 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 1

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 2

Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için güncel satış fiyatları şu şekilde:

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.099,92 TL

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.139,00 TL

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 20.235,00 TL

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 40.294,11 TL

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.341,00 TL

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 101.044,28 TL

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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.067,41 dolar

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