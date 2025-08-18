Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar

Ons altın, 1 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyesinden toparlanarak Cuma gününe kıyasla yüzde 0,5 yükselişle 3.353,44 dolara çıktı. Analistler, ons altında 3.354 doların üzerinde kalınması halinde 3.374 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini belirtiyor. Bugün için destek noktaları ise 3.328 ve 3.316 dolar seviyelerinde.