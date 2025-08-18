Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem günü olan 18 Ağustos 2025 Pazartesi sabahına yukarı yönlü hareketle başladı. Gram altın 4.405 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3.350 dolar bandında alıcı buluyor. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve Ata altını fiyatlarında da artış eğilimi dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler altının güvenli liman özelliğini öne çıkarıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna lideri Zelenski ve Avrupalı yetkililerle yapacağı kritik görüşme öncesi ons altında toparlanma görülmesi yatırımcıların ilgisini artırdı.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın güne baskı altında başladı ancak 3.330 dolar seviyesinde güçlü alım desteği buldu. ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme altına nefes aldırdı” değerlendirmesinde bulundu.
Ons altın, 1 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyesinden toparlanarak Cuma gününe kıyasla yüzde 0,5 yükselişle 3.353,44 dolara çıktı. Analistler, ons altında 3.354 doların üzerinde kalınması halinde 3.374 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini belirtiyor. Bugün için destek noktaları ise 3.328 ve 3.316 dolar seviyelerinde.
📊 18 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
💰 Gram Altın: Alış 4.405,29 TL – Satış 4.405,80 TL
📈 Ons Altın: Alış 3.349,94 Dolar – Satış 3.350,27 Dolar
🥇 Çeyrek Altın: Alış 7.208,00 TL – Satış 7.266,00 TL
🥈 Yarım Altın: Alış 14.416,00 TL – Satış 14.532,00 TL
👑 Tam Altın: Alış 28.227,33 TL – Satış 28.777,02 TL
🏅 Cumhuriyet Altını: Alış 28.744,00 TL – Satış 28.931,00 TL
⚜️ Ata Altın: Alış 29.109,44 TL – Satış 29.836,30 TL
📌 Uzmanlara göre piyasalardaki belirsizlik sürdükçe, altına olan talep önümüzdeki günlerde de devam edecek.