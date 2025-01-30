Altın fiyatları hareketlendi! İşte 30 Ocak güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde düşüş yaşarken, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ardından hareketlendi. 30 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın fiyatları hareketlendi! İşte 30 Ocak güncel altın fiyatları
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ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından altın fiyatları dip seviyelerden toparlandı ve yeniden yükselmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...

Altında Alım Fırsatı mı Geliyor?

Altın fiyatları hareketlendi! İşte 30 Ocak güncel altın fiyatları - Resim : 1
FED, faiz kararını pas geçerek faizi sabit tuttu. Bu karar sonrası altın fiyatları önce düşüş yaşasa da kısa sürede toparlandı. Uzmanlar, önümüzdeki hafta altın fiyatlarında düşüşlerin yaşanabileceğini ve bu seviyelerin alım fırsatı oluşturabileceğini belirtiyor.

2025 yılının başından bu yana altın yatırımcısına %6,40 oranında kazanç sağladı.

Kapalıçarşı’da 30 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları:
📌 Gram Altın

Alış: 3.176,74 TL
Satış: 3.177,04 TL
📌 Çeyrek Altın

Alış: 5.164,00 TL
Satış: 5.214,00 TL
📌 Yarım Altın

Alış: 10.327,00 TL
Satış: 10.428,00 TL
📌 Tam Altın

Alış: 20.591,00 TL
Satış: 20.770,00 TL
📌 Cumhuriyet Altını

Alış: 20.995,00 TL
Satış: 21.312,00 TL
📌 Ata Altın

Alış: 21.145,00 TL
Satış: 21.312,00 TL

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