Altın fiyatları hareketlendi! İşte 30 Ocak güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde düşüş yaşarken, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ardından hareketlendi. 30 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından altın fiyatları dip seviyelerden toparlandı ve yeniden yükselmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...
Altında Alım Fırsatı mı Geliyor?
FED, faiz kararını pas geçerek faizi sabit tuttu. Bu karar sonrası altın fiyatları önce düşüş yaşasa da kısa sürede toparlandı. Uzmanlar, önümüzdeki hafta altın fiyatlarında düşüşlerin yaşanabileceğini ve bu seviyelerin alım fırsatı oluşturabileceğini belirtiyor.
2025 yılının başından bu yana altın yatırımcısına %6,40 oranında kazanç sağladı.
Kapalıçarşı’da 30 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları:
📌 Gram Altın
Alış: 3.176,74 TL
Satış: 3.177,04 TL
📌 Çeyrek Altın
Alış: 5.164,00 TL
Satış: 5.214,00 TL
📌 Yarım Altın
Alış: 10.327,00 TL
Satış: 10.428,00 TL
📌 Tam Altın
Alış: 20.591,00 TL
Satış: 20.770,00 TL
📌 Cumhuriyet Altını
Alış: 20.995,00 TL
Satış: 21.312,00 TL
📌 Ata Altın
Alış: 21.145,00 TL
Satış: 21.312,00 TL