Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı"

Geçen hafta rekor seviyeye ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşayan altın, yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı..Ekonomist Hikmet Baydar, "Ons altın fiyatında göstergeler düşüş sinyalleri veriyor" dedi.

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Editör: Mert Sagit
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Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı" - Resim: 1

Geçen hafta rekor seviyeye ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşayan altın, yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yeni haftaya hafif bir yükselişle başlayan altın fiyatları hakkında uzmanlardan önemli bir değerlendirme geldi. 

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Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı" - Resim: 2

Ekonomist Hikmet Baydar, "Ons altın fiyatında göstergeler düşüş sinyalleri veriyor" dedi. Ayrıca, enflasyonun beklenen şekilde gelişmesi durumunda gram altın fiyatının da düşebileceğini öngördü.

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Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı" - Resim: 3

“ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET”

Ekonomist Hikmet Baydar altın fiyatlarının düğün sezonu öncesinde çok düşmesini beklemediğini ifade ederken şu noktalara dikkat çekti:

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Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı" - Resim: 4

- Ons altında orta vadeli göstergeler aşağı yönde sinyaller vermeye başladığı için gram altında da buna bağlı bir hareket aşağı yönlü olabilir. Dolar/TL’nin değerlenmesi ile ilgili Sayın Mehmet Şimşek, ‘Dolar almasaydık, 20’li rakamları görür’ demişti. Bu şu anlama geliyor. Dolarla fiyatlanan her şeyin fiyatı düşer demek.

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