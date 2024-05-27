Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı"
Geçen hafta rekor seviyeye ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşayan altın, yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı..Ekonomist Hikmet Baydar, "Ons altın fiyatında göstergeler düşüş sinyalleri veriyor" dedi.
Geçen hafta rekor seviyeye ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşayan altın, yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yeni haftaya hafif bir yükselişle başlayan altın fiyatları hakkında uzmanlardan önemli bir değerlendirme geldi.
Ekonomist Hikmet Baydar, "Ons altın fiyatında göstergeler düşüş sinyalleri veriyor" dedi. Ayrıca, enflasyonun beklenen şekilde gelişmesi durumunda gram altın fiyatının da düşebileceğini öngördü.
“ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET”
Ekonomist Hikmet Baydar altın fiyatlarının düğün sezonu öncesinde çok düşmesini beklemediğini ifade ederken şu noktalara dikkat çekti:
- Ons altında orta vadeli göstergeler aşağı yönde sinyaller vermeye başladığı için gram altında da buna bağlı bir hareket aşağı yönlü olabilir. Dolar/TL’nin değerlenmesi ile ilgili Sayın Mehmet Şimşek, ‘Dolar almasaydık, 20’li rakamları görür’ demişti. Bu şu anlama geliyor. Dolarla fiyatlanan her şeyin fiyatı düşer demek.