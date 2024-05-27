Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı"

- Ons altında orta vadeli göstergeler aşağı yönde sinyaller vermeye başladığı için gram altında da buna bağlı bir hareket aşağı yönlü olabilir. Dolar/TL’nin değerlenmesi ile ilgili Sayın Mehmet Şimşek, ‘Dolar almasaydık, 20’li rakamları görür’ demişti. Bu şu anlama geliyor. Dolarla fiyatlanan her şeyin fiyatı düşer demek.