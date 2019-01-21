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Altın fiyatları ne kadar? (21 Ocak 2019)

Altın haftaya nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? 21 Ocak 2019 Pazartesi güncel altın fiyatları... Gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları ne kadar? (21 Ocak 2019)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi. 

Cuma günü dolar kuru ve altın ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 azalışla 219,2 liradan tamamladı. 

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını da 1.473 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.283 dolardan işlem görüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Altın #çeyrek altın #yarım altın #tam altın #gram altın #Cumhuriyet altını
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