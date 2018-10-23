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Altın fiyatları ne kadar? (23 Ekim 2018 Güncel Altın Fiyatları)

Gram altın 227,3 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.517 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları ne kadar? (23 Ekim 2018 Güncel Altın Fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,3 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,19 primle 222,8 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,01 primle 227,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.517 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 1.232,18 dolardan işlem görüyor. 

 


Kaynak: AA
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