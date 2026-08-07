Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin sağladığı destekle yükselişini sürdüren altın, haftanın son işlem gününde ocak ayından bu yana sergilediği en güçlü haftalık performansa imza atmaya hazırlanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 1

 İç piyasada da altın alım-satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, 7 Ağustos 2026 Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla güncel rakamları yakından takip ediyor.

1 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 2

7 Ağustos 2026 güncel altın satış fiyatları
Haftanın son gününde serbest piyasada öne çıkan altın satış fiyatları şu şekildedir:

2 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 3

Gram Altın: 6.534,86 TL

3 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın: 10.709,00 TL

4 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın: 21.377,00 TL

5 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 6

Tam Altın: 42.526,92 TL

6 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 42.610,00 TL

7 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 8

Gremse Altın: 106.643,41 TL

8 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 9

Ons Altın: 4.261,14 Dolar

9 10
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 10
10 10
Altın gram altın