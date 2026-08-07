Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin sağladığı destekle yükselişini sürdüren altın, haftanın son işlem gününde ocak ayından bu yana sergilediği en güçlü haftalık performansa imza atmaya hazırlanıyor.
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İç piyasada da altın alım-satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, 7 Ağustos 2026 Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla güncel rakamları yakından takip ediyor.
7 Ağustos 2026 güncel altın satış fiyatları
Haftanın son gününde serbest piyasada öne çıkan altın satış fiyatları şu şekildedir:
Gram Altın: 6.534,86 TL
Çeyrek Altın: 10.709,00 TL
Yarım Altın: 21.377,00 TL
Tam Altın: 42.526,92 TL
Cumhuriyet Altını: 42.610,00 TL
Gremse Altın: 106.643,41 TL
Ons Altın: 4.261,14 Dolar
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