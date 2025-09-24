Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rekor seviyelere çıkan gram altındaki yükselişin nedeni merak edilirken, yıl sonu hedefi şimdiden tutmuş görünüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 1

Peki, 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları…

1 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 2

GRAM ALTIN 5 BİN TL’Yİ AŞTI

Altın fiyatlarında yükseliş hızla devam ediyor. Yıl sonu gelmeden 5 bin TL seviyelerini geçen gram altın yatırımcıları şaşırttı. Kuyumcularda gram altının alış fiyatı 5.100 TL’nin üzerine çıktı. Satış fiyatı ise 5.200 TL bandına yaklaşmış durumda.

2 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 3

Uzmanlara göre gram altında kısa vadeli hedef 5.500 TL, sonraki hedef ise 5.800 TL olarak görülüyor. Ancak 6.000 TL için henüz erken olduğu belirtiliyor. Öte yandan olası bir düzeltmeyle fiyatın 5.000 TL’nin altına gerilemesi, yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı doğurabilir.

3 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 4

24 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

4 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 5

🌟 GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.018 TL — SATIŞ: 5.018 TL

5 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 6

🌟 ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 8.278 TL — SATIŞ: 8.467 TL

6 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 7

🌟 YARIM ALTIN
ALIŞ: 16.942 TL — SATIŞ: 16.944 TL

7 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 8

🌟 TAM ALTIN
ALIŞ: 33.493 TL — SATIŞ: 33.771 TL

8 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 9

🌟 CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 34.369 TL — SATIŞ: 34.889 TL

9 10
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) - Resim: 10

🌟 ONS ALTIN
ALIŞ: 3.768 $ — SATIŞ: 3.768 $

10 10
gram altın altın fiyatı