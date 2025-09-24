Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)

Uzmanlara göre gram altında kısa vadeli hedef 5.500 TL, sonraki hedef ise 5.800 TL olarak görülüyor. Ancak 6.000 TL için henüz erken olduğu belirtiliyor. Öte yandan olası bir düzeltmeyle fiyatın 5.000 TL’nin altına gerilemesi, yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı doğurabilir.