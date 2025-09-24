Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rekor seviyelere çıkan gram altındaki yükselişin nedeni merak edilirken, yıl sonu hedefi şimdiden tutmuş görünüyor.
Peki, 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları…
GRAM ALTIN 5 BİN TL’Yİ AŞTI
Altın fiyatlarında yükseliş hızla devam ediyor. Yıl sonu gelmeden 5 bin TL seviyelerini geçen gram altın yatırımcıları şaşırttı. Kuyumcularda gram altının alış fiyatı 5.100 TL’nin üzerine çıktı. Satış fiyatı ise 5.200 TL bandına yaklaşmış durumda.
Uzmanlara göre gram altında kısa vadeli hedef 5.500 TL, sonraki hedef ise 5.800 TL olarak görülüyor. Ancak 6.000 TL için henüz erken olduğu belirtiliyor. Öte yandan olası bir düzeltmeyle fiyatın 5.000 TL’nin altına gerilemesi, yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı doğurabilir.
24 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
🌟 GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.018 TL — SATIŞ: 5.018 TL
🌟 ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 8.278 TL — SATIŞ: 8.467 TL
🌟 YARIM ALTIN
ALIŞ: 16.942 TL — SATIŞ: 16.944 TL
🌟 TAM ALTIN
ALIŞ: 33.493 TL — SATIŞ: 33.771 TL
🌟 CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 34.369 TL — SATIŞ: 34.889 TL
🌟 ONS ALTIN
ALIŞ: 3.768 $ — SATIŞ: 3.768 $