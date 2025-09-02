Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste

Altın fiyatları 2 Eylül 2025 sabahında yatırımcıların gündeminde. Haftanın ikinci işlem gününde değerli metalde yükseliş trendi hız kesmeden sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 1

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, doların zayıflaması ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliyi destekliyor.

1 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 2

Ons altın, 3 bin 496 dolara çıkarak son dört ayın zirvesini görürken; gram altın 4 bin 622 TL seviyesine yükseldi. Altının tarihi zirvesi yatırımcıların ilgisini artırdı. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte 2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları:

2 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

3 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 4

🏅 Gram Altın Fiyatı
Alış: 4.622,40 TL
Satış: 4.622,89 TL

4 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 5

💰 Ons Altın Fiyatı
Alış: 3.495,63 $
Satış: 3.496,50 $

5 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 6

🥇 Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 7.395,84 TL
Satış: 7.558,43 TL

6 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 7

👑 Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 29.583,37 TL
Satış: 30.141,26 TL

7 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 8

🪙 Tam Altın Fiyatı
Alış: 29.906,00 TL
Satış: 30.119,00 TL

8 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 9

⚜️ Yarım Altın Fiyatı
Alış: 14.749,48 TL
Satış: 15.120,93 TL

9 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 10

🔆 Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 29.591,44 TL
Satış: 30.149,39 TL

10 11
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste - Resim: 11

💎 Ata Altın Fiyatı
Alış: 30.209,63 TL
Satış: 30.963,46 TL

📈 Altın fiyatlarındaki yükselişin, Fed’in faiz kararları ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

11 11
Altın altın fiyatı