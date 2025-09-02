Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste
Altın fiyatları 2 Eylül 2025 sabahında yatırımcıların gündeminde. Haftanın ikinci işlem gününde değerli metalde yükseliş trendi hız kesmeden sürüyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, doların zayıflaması ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliyi destekliyor.
Ons altın, 3 bin 496 dolara çıkarak son dört ayın zirvesini görürken; gram altın 4 bin 622 TL seviyesine yükseldi. Altının tarihi zirvesi yatırımcıların ilgisini artırdı. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte 2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
🏅 Gram Altın Fiyatı
Alış: 4.622,40 TL
Satış: 4.622,89 TL
💰 Ons Altın Fiyatı
Alış: 3.495,63 $
Satış: 3.496,50 $
🥇 Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 7.395,84 TL
Satış: 7.558,43 TL
👑 Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 29.583,37 TL
Satış: 30.141,26 TL
🪙 Tam Altın Fiyatı
Alış: 29.906,00 TL
Satış: 30.119,00 TL
⚜️ Yarım Altın Fiyatı
Alış: 14.749,48 TL
Satış: 15.120,93 TL
🔆 Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 29.591,44 TL
Satış: 30.149,39 TL
💎 Ata Altın Fiyatı
Alış: 30.209,63 TL
Satış: 30.963,46 TL
📈 Altın fiyatlarındaki yükselişin, Fed’in faiz kararları ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.