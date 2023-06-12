Altın fiyatları rekor seviyede: 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 485 lira, çeyrek altın ise 2 bin 429 lira seviyesinde güne başladı. İşte 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları.

Altın fiyatları rekor seviyede: 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın Fiyatları 12 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.  Dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte gram altın bin 485 lira çeyrek altın ise 2 bin 429 lira seviyesinde güne başladı.  Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

Altın fiyatları rekor seviyede: 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim : 1

GRAM ALTIN FİYATI

1.485,72

1.485,97

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.955,86

1.956,12

Altın fiyatları rekor seviyede: 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim : 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.377,16

2.429,57

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

9.508,62

9.688,54

YARIM ALTIN FİYATI

4.739,45

4.859,13

Altın fiyatları rekor seviyede: 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları - Resim : 3

ZİYNET ALTIN FİYATI

9.508,62

9.688,54

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

829,40

992,30

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.362,03

1.447,75

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