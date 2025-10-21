Altın fiyatları sert düştü! 12 yılın en büyük kaybı yaşandı, altın neden düştü?

Altın piyasasında büyük bir dalgalanma yaşandı. Değerli metal, son haftalarda rekor seviyelere ulaştıktan sonra 12 yılın en sert düşüşünü gördü. Külçe altın, dün ons başına 4 bin 381 dolar seviyesindeki zirveden yüzde 6,3 düşerek geriledi.

Uzmanlara göre düşüşte ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu seyretmesi, doların güçlenmesi ve Hindistan’daki mevsimsel altın talebinin zayıflaması etkili oldu. Ayrıca yatırımcıların pozisyonlarını kapatması, satış baskısını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in önümüzdeki hafta bir araya gelecek olması, güvenli liman talebini azalttı. ABD dolarının değer kazanması da altının alım gücünü düşürdü.

Bu yıl yaklaşık yüzde 80 yükselen gümüşte de sert düşüş yaşandı. New York’ta ons altın yüzde 5,2 azalışla 4 bin 129 dolardan, gümüş ise yüzde 7,8 kayıpla 48 dolardan işlem gördü.

Ekonomistler, değerli metallerde yaşanan satış dalgasının kısa vadede sürebileceğini ancak uzun vadede küresel jeopolitik risklerin yeniden altına talebi artırabileceğini belirtiyor.