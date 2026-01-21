Altın fiyatları uçuşa geçti: İşte 21 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilim, güvenli liman altına olan talebi patlama noktasına getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yaşanan siyasi anlaşmazlık sonrası ibreler sert bir şekilde yukarı döndü.

Altın fiyatlarındaki bu sert yükselişin temel nedeni, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında Grönland konusunda yaşanan görüş ayrılığı oldu. İki güç arasındaki diplomatik gerilim, uluslararası piyasalarda risk algısını artırdı ve yatırımcıları doğrudan altına yöneltti. Bu gelişme, fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını tetikledi.

Yaşanan krizin etkisiyle altının ons fiyatı, tarihinde ilk kez 4 bin 800 dolar barajını yıktı. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte ons altın 4 bin 843 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Güncel verilere göre ons altın şu sıralarda 4.841,52 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

VATANDAŞIN GÖZÜ TABELALARDA

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen döviz kuru ve ons altındaki bu değişim, yurt içindeki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcılar ve altın borcu olanlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt ararken, serbest piyasadaki etiketler de güncellendi.

Piyasalardaki son hareketliliğin ardından oluşan güncel satış fiyatları tablosu şöyle şekillendi:

Gram altın satış fiyatı: 6.740,29 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.203,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.406,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.611,84 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.642,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 109.364,05 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.841,52 dolar

