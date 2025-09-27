Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte 27 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Her gün olduğu gibi 27 Eylül Cumartesi gününde de altın fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın son işlem gününde gram altın 5 bin TL seviyesini aşarak tarihi zirvesini yineledi ve yatırımcısını şaşırtmadı.