Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte 27 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 27 Eylül Cumartesi sabahına rekorlarla başladı. Gram altın 5 bin TL seviyesini aşarak tarihi zirvesini yenilerken, ons altın da 3 bin 783 doları gördü. Yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarında.
Her gün olduğu gibi 27 Eylül Cumartesi gününde de altın fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın son işlem gününde gram altın 5 bin TL seviyesini aşarak tarihi zirvesini yineledi ve yatırımcısını şaşırtmadı.
Kapanış ise rekor seviyenin altında gerçekleşti.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları ve vatandaşları arama motorlarına yöneltti. İnternette en çok araştırılan sorular arasında “Gram altın kaç TL oldu?”, “Ons altın kaç dolar?”, “Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?” gibi sorgular öne çıktı.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 5.024,76 TL – Satış 5.025,55 TL
Ons Altın: Alış 3.759,86 USD – Satış 3.760,45 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.404,00 TL – Satış 8.478,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.809,00 TL – Satış 16.967,00 TL
Tam Altın: Alış 33.123,97 TL – Satış 33.774,91 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 33.515,00 TL – Satış 33.804,00 TL
Ata Altın: Alış 34.159,09 TL – Satış 35.018,16 TL