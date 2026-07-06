Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL?

Küresel finans piyasalarında gözler ABD’den gelen makroekonomik verilere çevrilmişken, altın fiyatları yeni haftaya zirve yürüyüşüyle başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 1

Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusundaki elini zayıflattı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korurken, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları da güne rekor seviyelerde başladı.

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 2

Yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde güncel rakamları yakından takip ediyor. İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada geçerli olan kuruşu kuruşuna altın satış fiyatları:

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 3

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Haftanın ilk sabahında kuyumcularda ve serbest piyasada işlem gören güncel altın satış tarifesi şu şekilde netleşti:

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.269,81 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.335,00 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 20.626,00 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 41.093,47 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.120,00 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 103.048,80 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.165,59 dolar

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 11

ANALİSTLERDEN İLK YORUM: "PİYASADA ALIM İŞTAHI GÜÇLÜ"

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 12

Altın ve para piyasası uzmanları, küresel ölçekte faiz artırım baskısının azalmasının ons altını 4.165 dolar sınırının üzerine taşıdığını belirtiyor.

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 13

İç piyasada ise hem ons altındaki bu küresel rüzgar hem de döviz kurunun mevcut seviyesi, gram altını 6.260 TL eşiğinin üzerine sabitlemiş durumda. 

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 14

Uzmanlar, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

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Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL? - Resim: 15
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