Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL?

Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusundaki elini zayıflattı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korurken, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları da güne rekor seviyelerde başladı.