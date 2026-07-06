Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL?
Küresel finans piyasalarında gözler ABD’den gelen makroekonomik verilere çevrilmişken, altın fiyatları yeni haftaya zirve yürüyüşüyle başladı.
Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusundaki elini zayıflattı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korurken, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları da güne rekor seviyelerde başladı.
Yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde güncel rakamları yakından takip ediyor. İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada geçerli olan kuruşu kuruşuna altın satış fiyatları:
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Haftanın ilk sabahında kuyumcularda ve serbest piyasada işlem gören güncel altın satış tarifesi şu şekilde netleşti:
Gram altın satış fiyatı: 6.269,81 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.335,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.626,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.093,47 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.120,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.048,80 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.165,59 dolar
ANALİSTLERDEN İLK YORUM: "PİYASADA ALIM İŞTAHI GÜÇLÜ"
Altın ve para piyasası uzmanları, küresel ölçekte faiz artırım baskısının azalmasının ons altını 4.165 dolar sınırının üzerine taşıdığını belirtiyor.
İç piyasada ise hem ons altındaki bu küresel rüzgar hem de döviz kurunun mevcut seviyesi, gram altını 6.260 TL eşiğinin üzerine sabitlemiş durumda.
Uzmanlar, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.