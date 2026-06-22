Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın kurundaki değişimleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren altın fiyatları için araştırma yapıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Pazartesi günü altın fiyatları yükselişe geçerek toparlandı. Değerli metal, İran'ın ABD ile barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıklaması ve bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmasının ardından önceki işlem gününde bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmüştü. Yeni günde ise gram altın 6.241 TL, ons altın ise 4.172 dolar seviyesinden güne başladı.
22 Haziran 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları
Piyasalardan alınan ilk verilere göre, haftanın ilk işlem gününde altın türlerinin güncel satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın: 6.241,81 TL
Çeyrek Altın: 10.422,00 TL
Yarım Altın: 20.813,00 TL
Tam Altın: 41.138,89 TL
Cumhuriyet Altını: 41.529,00 TL
Gremse Altın: 103.162,70 TL
Ons Altın: 4.172,03 Dolar
10 10