Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın kurundaki değişimleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren altın fiyatları için araştırma yapıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 1

Pazartesi günü altın fiyatları yükselişe geçerek toparlandı. Değerli metal, İran'ın ABD ile barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıklaması ve bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmasının ardından önceki işlem gününde bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmüştü. Yeni günde ise gram altın 6.241 TL, ons altın ise 4.172 dolar seviyesinden güne başladı.

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 2

22 Haziran 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları
Piyasalardan alınan ilk verilere göre, haftanın ilk işlem gününde altın türlerinin güncel satış rakamları şu şekildedir:

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 3

Gram Altın: 6.241,81 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın: 10.422,00 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın: 20.813,00 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 6

Tam Altın: 41.138,89 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 41.529,00 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 8

Gremse Altın: 103.162,70 TL

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 9

Ons Altın: 4.172,03 Dolar

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları - Resim: 10
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