Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları

Pazartesi günü altın fiyatları yükselişe geçerek toparlandı. Değerli metal, İran'ın ABD ile barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıklaması ve bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmasının ardından önceki işlem gününde bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmüştü. Yeni günde ise gram altın 6.241 TL, ons altın ise 4.172 dolar seviyesinden güne başladı.