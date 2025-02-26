Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor?

Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sınırlı düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. Peki, güncel fiyatlar ne durumda? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 1

Son dönemde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Rekor seviyeleri gördükten sonra sınırlı bir düşüş yaşayan altın, yeni haftaya yönünü yukarı çevirerek başladı.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 2

Serbest piyasada gram altın 3.422,59 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 5.742,00 TL seviyesine yükseldi. Altındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini yeniden artırdı.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 3

İşte 26 Şubat Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 4

GRAM ALTIN

Alış 3.422,04

Satış 3.422,59

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Alış 5.691,00

Satış 5.742,00

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 6

YARIM ALTIN

Alış 11.380,00

Satış 11.482,00

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI

Alış 22.695,00

Satış 22.872,00

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 8

GREMSE ALTIN

Alış: 56,223.81

Satış: 57,499.42

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 9

ATA ALTIN

Alış: 23,192.32

Satış: 23,773.46

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? - Resim: 10

ZİYNET ALTIN

Alış: 22,489.52

Satış: 22,929.43

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altın fiyatları