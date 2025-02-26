Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor?

Son dönemde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Rekor seviyeleri gördükten sonra sınırlı bir düşüş yaşayan altın, yeni haftaya yönünü yukarı çevirerek başladı.