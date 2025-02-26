Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Gram altın kaç TL'den işlem görüyor?
Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sınırlı düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. Peki, güncel fiyatlar ne durumda? İşte detaylar…
Son dönemde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Rekor seviyeleri gördükten sonra sınırlı bir düşüş yaşayan altın, yeni haftaya yönünü yukarı çevirerek başladı.
Serbest piyasada gram altın 3.422,59 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 5.742,00 TL seviyesine yükseldi. Altındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini yeniden artırdı.
İşte 26 Şubat Çarşamba günü güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış 3.422,04
Satış 3.422,59
ÇEYREK ALTIN
Alış 5.691,00
Satış 5.742,00
YARIM ALTIN
Alış 11.380,00
Satış 11.482,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış 22.695,00
Satış 22.872,00
GREMSE ALTIN
Alış: 56,223.81
Satış: 57,499.42
ATA ALTIN
Alış: 23,192.32
Satış: 23,773.46
ZİYNET ALTIN
Alış: 22,489.52
Satış: 22,929.43